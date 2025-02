Lanazione.it - Il lungo viaggio dell’acqua: "Dalla sorgente al rubinetto. Un tesoro nelle nostre case"

Leggi su Lanazione.it

Nicola Perini* FIRENZE Ancora una volta Publiacqua è partner de La Nazione nel Campionato di Giornalismo, un appuntamento che negli anni ha dimostrato la sua serietà e il suo valore e al quale partecipiamo con convinzione. È l’occasione, infatti, per confrontarci con gli studenti offrendo uno spunto di riflessione su temi particolari legati a un servizio fondamentale come quello idrico. Non solo per l’importanza che l’acqua ha nella vita di tutti noi, ma soprattutto per quelle che sono le sfide che affrontiamo ogni giorno, e che ancora di più affronteremo in futuro, per garantire un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini e sempre migliore. E sono sfide importanti, legate principalmente al tema del cambiamento climatico, un’emergenza che richiede l’impegno di tutti, a tutti i livelli, per essere affrontata.