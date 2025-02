Gqitalia.it - Il lavoro più noioso al mondo? No, non è il commercialista o l'esperto fiscale

Qual è ilpiùal? Se c'è una cosa che ci terrorizza tutti è la noia. La rifuggiamo come la peste, riempiamo il tempo con un frenetico scrolling su Instagram, eppure c'è chi non riesce a liberarsene e deve sopportarla per tutto il giorno. E non necessariamente perché non ha nulla da fare. ma piuttosto perché il suo stessosembra essere un potenziale sonnifero.Questa è la conclusione a cui è arrivato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Essex nel Regno Unito. Dopo avere analizzato le risposte di cinquecento partecipanti sulla loro percezione dei vari tipi di, hanno stilato una classifica delle professioni più noiose. Il grande vincitore? Rullo di tamburi. L'analista dati!Perché l'analista dati dovrebbe essere il re della noia?Per coloro che non conoscono il linguaggio delle start-up, un analista dati è una persona che spulcia montagne di cifre per trarre conclusioni utili.