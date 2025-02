Lanazione.it - Il latte è d’oro, allarme di Confagricoltura

"La crisi del comparto ovicaprino si ripresenta con preoccupante regolarità e ancora una volta gli allevatori toscani si trovano ad affrontare una situazione insostenibile. Il prezzo delovino è in calo, mentre i costi di produzione continuano a salire, mettendo in grave difficoltà le aziende del settore". A dirlo è Angela Saba, presidente della sezione prodotto ovicaprino diToscana. "Lo scorso anno – spiega Saba – i valori erano stati sufficienti, seppur a fronte di costi di produzione elevati. Oggi assistiamo a un paradosso: i costi aumentano e il prezzo delscende. Questo non è sostenibile. E se il prodotto scarseggia, perché la remunerazione per gli allevatori continua a diminuire? Ancora una volta, il peso delle criticità della filiera ricade interamente sugli allevatori, senza alcuna tutela per il loro lavoro e la loro capacità di rimanere competitivi.