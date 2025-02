Il Gruppo Adler | L’acquisizione di Dema è un passo strategico per il futuro del settore aeronautico

Leggi su Ildenaro.it

Ilannunciadella, azienda di punta nel: “operazione – si legge in una nota – che consolida ulteriormente la posizione dicome attore di rilevanza internazionale in ambito industriale”. La notizia è stata ufficializzata ieri con una comunicazione al Ministero del Made in Italy, sottolineando il valoredi questa acquisizione che si inserisce in un contesto di crescita e innovazione per il.Rafforzamento deldi– prosegue il comunicato aziendale – rappresenta unfondamentale nel rafforzamento del, estendendo la sua presenza a un compartocome quello dell’aeronautica, sempre più centrale nell’economia globale”. Il presidente del, ingegner Paolo Scudieri ha ribadito l’importanza di questa operazione per la crescita, sia in termini di capacità produttiva che di competitività internazionale: “Siamo fermamente convinti che questo investimento ci permetterà di crescere a livello internazionalee, di conseguenza, di offrire maggiori opportunità di sviluppo e occupazione sul nostro territorio”, ha dichiarato.