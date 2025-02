Lanazione.it - Il Grifo cade ancora allo scadere, Raychev gela il Curi al 95’

Perugia, 7 febbraio 2025 – Altra beffare. Ilprende gol a tempo scaduto e si arrende nell’anticipo di campionato alnel finale di partita. Era successo nel derby con il Gubbio, è accaduto ora in casa contro la Vis Pesaro, che passa di misura grazie alla rete dichei tifosi biancorossi al 95’. Nel primo tempo si era visto un Perugia accorto, che aveva contenuto un avversario pericoloso e ben messo in campo. La squadra di Zauli ci ha provato con Cisco, che di destro ha sbagliato da pochi passi, con Leo e Broh ma senza fortuna. La Vis Pesaro si è affacciata più volte dalle parti di Gemello ma senza sfondare. Nella ripresa i biancorossi ci provano, senza sbloccare la gara. E nel finale la beffa. Proprio nel momento migliore della gara, i biancorossi perdono Amoran espulso a otto minuto dalla fine, non rinunciano a provarci, ma su una giocata sbagliata di Torrasi fanno ripartire la Vis Pesaro che non sbaglia e porta a casa il risultato grazie alla rete del il neo entratoal quinto minuto di recupero.