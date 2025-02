Liberoquotidiano.it - Il governo sta con Trump: l'Italia non firma contro le sanzioni Usa alla Cpi. Clamorosa rottura in Europa

Ilno e Giorgia Meloni si schierano con Donald: il nostro esecutivo infatti rifiuta dire la dichiarazione congiunta sottoscritta da 79 Paesi membri delle Corte penale internazionale, dichiarazione in cui venivano criticate ledegli Stati Uniti nei confronti dell'organismo internazionale. Secondo itari - tra i big Ue ci sono Germania, Francia e Spagna, oltreGran Bretagna - leCpi "comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché la Corte potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo", oltre ad "aumentare il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciare di erodere lo stato di diritto internazionale". Ad innescare lo s, come detto, la mossa di, che hato un ordine esecutivoil Tribunale dell'Aia per aver preso di mira Usa, Israele e i suoi alleati.