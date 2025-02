Bergamonews.it - Il giorno più bello, Zelig, Crozza, Propaganda Live o Quarto grado? La tv del 7 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 7, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Dalla strada al palco”, condotto da Nek e Bianca Guaccero.Alla sua quarta edizione ritorna lo show che vede gli artisti di strada esibirsi sul piccolo schermo, davanti ad una giuria inflessibile, il pubblico. Una grande festa in cui non conta solo il successo, ma la passione.Su Canale5 alle 21.30 “-. Il meglio di.”.Su RaiDue alle 21.20 si potrà vedere il film “Ilpiù”. Aurelio è un wedding planner pieno di debiti che cerca di vendere il suo business al migliore offerente. L’unica offerta gli arriva proprio dal padre della sposa per cui sta organizzando la festa del “più”.Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta di “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.