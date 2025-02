Ilgiorno.it - Il giallo della scomparsa di Jhoanna Nataly: l’uscita di casa invisibile alle telecamere, l’ultimo sms e la denuncia (in ritardo) del compagno

MILANO – La soluzione delBicocca potrebbe arrivare dimmagini registrate dche monitorano il perimetro di piazza dei Daini 4. Gli occhi elettronici presidiano anche l’ingresso principale del complesso residenziale in cui abita la quarantenne salvadoregnaQuintanilla, di cui non si hanno più notizie dal 25 gennaio. IlPablo Gonzalez, connazionale quarantottenne, ha atteso una settimana prima dirne laai carabinieristazione Musocco: a loro ha riferito di essersi svegliato nel cuorenotte e di non aver più trovato la donna nel monolocale al piano terra in cui convivono da sei anni, aggiungendo che “mancavano una o due valigie e parte dei suoi vestiti invernali, nonché i suoi documenti e il cellulare”.