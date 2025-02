Gamberorosso.it - Il Festival di Sanremo non è solo all'Ariston. La piazza dove i cantanti si concedono una pausa fuori dalla gara

Bresca diè il cuore della vita mondana cittadina. Con la sua posizione strategica a pochi passi dal porto vecchio tra le vie commerciali, è animata durante tutto l’anno e nel corso di tutta la giornata. Fin dalle prime luci del mattino, quando i pescatori riforniscono le pescherie della zona e le botteghe alzano le prime serrande, questasi trasforma in uno dei centri nevralgici di.Una storia che legaal VaticanoLadeve il suo nome a Benedetto Bresca, capitano di mare le cui origini erano proprio di. Un nome che forse i più esperti di storia vaticana ricorderanno per aver salvato l’innalzamento dell’obelisco egizio diSan Pietro durante il pontificato di Sisto V nel 1586. Da buon marinaio, nel momento critico del surriscaldamento delle funi di sollevamento, incitò al grido di "aiga ae corde” - acqua alle corde in dialetto locale – salvando l’operazione ed evitando il crollo della struttura.