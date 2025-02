Fanpage.it - Il fenomeno Montoya: la figura archetipica del “cornuto”, oggetto di scherno nella cultura latina, adesso è un eroe

Da scandalo avirale da più di 16 milioni di visualizzazioni: come il tradimento in diretta dine 'La Isla de las tentaciones' ha riscritto il codicele del cornutosocietà, trasformando l'umiliazione privata in eroismo pubblico e il dolore personale in spettacolo globale.