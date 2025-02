Ilfattoquotidiano.it - Il fattore McTominay: l’intuizione di Conte, il peso dello scozzese nel primato del Napoli e il rimpianto del Manchester United

Al bancone di quella gioielleria chiamatac’è una gemma che splende in sordina. Il suo nome è Scott, viene dalla Scozia ed è il pezzo pregiato con cui Antoniosta segretamente trascinando la sua squadra in vetta alla Serie A, vittoria dopo vittoria. Non la difesa, non un tridente d’attacco formidabile, ma un centrocampista dal fisico granitico che in fase offensiva gioca da centravanti aggiunto: è questa l’arma in più dell’allenatore leccese che, ancora una volta, si dimostra un campione nel trovare la chiave giusta per rivitalizzare i suoi calciatori.Un ruolo da seconda punta –è un mediano naturale che ha sempre avuto discrete qualità difensive e una buona propensione a spingersi in avanti.ha captato fin da subito questa sua caratteristica e l’ha smussata come nessun altro tecnico aveva mai fatto prima.