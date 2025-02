Linkiesta.it - Il fallimento dell’economia russa, e la guerra silenziosa dei fedelissimi di Putin

Il Centro russo per l’analisi macroeconomica ha previsto un’ondata di fallimenti aziendali in Russia, presentando dati che mettono sul banco degli imputati gli elevati tassi di interesse imposti dalla Banca centraleper fermare l’inflazione. Lo studio è in buona parte strumentale, dal momento che il direttore del centro è Dmitry Belousov, fratello del ministro della Difesa, Andrej Belousov, economista di stampo sovietico e consigliere di Vladimir, un tecnocrate del Cremlino che vorrebbe un maggior controllo dello Stato sull’economia.Negli ultimi mesi il centro studi dei fratelli Belousov – noto all’estero come Center for macroeconomic analysis and short-Term forecasting (Camac) – è diventato uno dei principali gruppi di pressione all’interno della cerchia del potere di Mosca contraria alla politica monetaria della governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina, che per contrastare la crescita dell’inflazione – alimentata dalle abnormi spese militari – ha applicato una dura politica di aumento del tasso d’interesse base, alzandolo fino al ventuno per cento dal 7,5 di luglio 2023, il più alto da oltre vent’anni.