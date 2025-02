Iodonna.it - Il cut scalatissimo da Brithday Girl, in una nuova sfumatura di biondo freddo, è perfetto anche per la Festa dell'Amicizia tra donne

La star 55enne Jennifer Aniston celebra con un nuovo taglio capelli insieme a Selena Gomez il Galentine’s Day. La, che in America cade proprio il giorno prima di San Valentino. Ed è molto vicino al suo compleanno, l’11 febbraio. Jennifer Aniston: due regole d’oro per essere splendida X Leggi› I buoni propositi di Jennifer Aniston per il 2025: un fisico armonioso e ultra resistente Jennifer Aniston si prepara al compleannoIl motivo ufficiale sarebbe la promozione dei brand Lolavie e Rare Beauty, per onorare le migliori amiche e non solo ladegli innamorati.