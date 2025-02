Davidemaggio.it - Il corpo umano Vol. 1 di Jovanotti debutta in vetta della Classifica FIMI

In attesa dell’arrivo di Sanremo, che influenzerà l’andamento musicale delle prossime settimane,si prende il primato degli album, con IlVol.1,relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 31 gennaio a giovedì 6 febbraio 2025. Nei singoli prosegue, invece, il dominio di Bad Bunny con Dtmf. Ecco gli aggiornamenti.– I singoliCome già detto, nei singoli sono rimaste intatte le prime quattro posizioni: dopo Dtmf di Bad Bunny, presente anche alla #10 con Nuevayol (-5), si riconfermano dalla #2 alla #4 Bianca di Rrari Dal Tacco & Kid Yugi, Il filo rosso di Alfa e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Sale alla #5 Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari (+1), seguita da due brani di Olly & Jvli: Scarabocchi (+2) e Per due come noi (=), cantata con Angelina Mango.