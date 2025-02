Ilrestodelcarlino.it - Il conto dei dazi di Trump sull’Europa: "Il 9% del nostro export va negli Usa"

Il 9 per cento dell’regionale viaggia verso gli Stati Uniti. Se fossero imposti iamericani anche all’Unione Europea, quali scenari per le imprese marchigiane? Al momento c’è apprensione e incertezza, guardando all’evolversi delle complesse dinamiche geopolitiche. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Marche, ammonta a 1.832 milioni di euro l’manifatturiero verso gli Usaultimi 12 mesi (a settembre 2024). Per presidente e segretario dell’associazione di categoria, Moira Amaranti e Gilberto Gasparoni "il grado di esposizione sul mercato statunitense, misurato come rapporto tra le esportazioni nell’ultimo anno sul valore aggiunto, per le Marche è pari al 4,7 per cento: è dell’8,6 per cento per la provincia di Ascoli Piceno, del 6,1 per cento per la provincia di Ancona, del 3,9 per cento per Pesaro Urbino, del 2,3 per cento per Fermo e dell’1,9 per cento per Macerata".