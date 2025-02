Ilrestodelcarlino.it - Il Comune: "Lo scalone resta aperto". Il municipio sempre accessibile

"Per il prossimo 10 febbraio non è prevista alcuna chiusura dellocomunale". Lo precisa in una nota l’amministrazione comunale, in replica a un intervento del Partito democratico, frutto di una notizia di stampa. Per i dem la giunta avrebbe deciso di "blindare", da lunedì prossimo, gli accessi al, con la chiusura dell’ingresso attraverso lodella Residenza di piazza Saffi e la possibilità per i cittadini di entrare solo previo appuntamento, esclusivamente in alcune mattinate e pomeriggi. "Dail nostro è un’, dove si opera in trasparenza sotto lo sguardo dei forlivesi. La scelta di chiudere la Residenza comunale, prevedendo addirittura un controllo di polizia e un burocratico sistema di accesso solo su appuntamento, segna una profonda rottura con questa tradizione, ed è l’ennesima dimostrazione dell’atteggiamento di chiusura, disinteresse e distanza dai cittadini che caratterizza l’Amministrazione Zattini".