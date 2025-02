Ilgiorno.it - Il coltivatore di stupefacenti. In casa una serra di marijuana. E non pagava il riscaldamento

Un 32enne è finito in manette per mano dei carabinieri, poiché aveva unae un laboratorio diin. Non solo. L’uomo per coltivare la cannabis si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. Il fatto è accaduto l’altro giorno, quando i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, dopo una richiesta di intervento alla Centrale operativa da parte della sua ex convivente che, conclusa la loro relazione, lo ha accusato poiché non gli faceva prendere gli ultimi effetti personali dalla villetta in cui avevano abitato insieme. Quando i militari hanno varcato la soglia della, immediatamente hanno percepito un forte odore acre di, il ”fumo“ proveniva da una sigaretta artigianale trovata su un posacenere sul tavolo, ancora accesa. Sul mobile c’era una busta in plastica con dentro altrae a quel punto i carabinieri hanno perquisito la villetta.