Ilnapolista.it - Il City contro la Premier League sulle sponsorizzazioni di Stato: “le nuove regole “apt” sono illegali”

Leggi su Ilnapolista.it

A novembre i club diavevano votato (16 a favore e 4 contrari) per approvare tre emendamenti alle“transazioni tra parti associate”, le “apt” (ovvero leche disciplinano i rapporti commerciali tra i club di proprietà statali e le aziende riconducibili agli stessi Stati) proposti in risposta all’arbitrato deldella scorsa estate. Tre elementi delle “apt” esistentistati successivamente modificati: i prestiti agli azionisti soggetti a un test del fair market value; la formulazione nelledellaattenuata da “vorrebbe” o “potrebbe” in relazione ai test; un database di accordi commerciali di riferimento ora è a disposizione del club.Ora il Manchesterha lanciato una nuova sfida legalela, sostenendo che questedi accordi di sponsorizzazione siano “nulle”.