Il Cesena e le aspettative mancate Artico | Seguiti i dettami del club

"L’incasso riveniente dalla cessione di Kargbo non era a disposizione per il mercato. La società ha voluto portarselo a utile". Parola di Fabio, direttore sportivo del, che ieri ha commentato le operazioni del mercato invernale. " Avrei potuto portare alternative giovani col rischio di rompere gli equilibri esistenti all’interno dello spogliatoio e nel gruppo. Non ho voluto correre quel rischio. Abbiamo perfezionato 5 uscite dai ranghi (Van Hoijdonk, Saber, Curto, Kargbo e Chiarello) e 4 ingressi (Saric, Russo, Giovannini e La Gumina). E’ stato una sessione plare, sin dall’estate esistevano precise condizioni legate alla forte intenzione della società di mantenere la categoria badando all’equilibrio economico e alla valorizzazione dei nostri giovani. Siamo andati sulla stessa linea, con leggeri ritocchi e senza stravolgimenti.