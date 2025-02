Anconatoday.it - Il centro Pergoli si ammoderna: rinnovati gli impianti audio e video

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA – A 20 anni dalla sua entrata in funzione è stato totalmente rinnovato l’impiantodella sala conferenze del, in piazza Mazzini a Falconara. È stato anche acquistato un nuovo proiettore per rinnovare l’impiantoe connetterlo al moderno sistema di.