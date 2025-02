Laprimapagina.it - Il caso Alemanno: silenzio mediatico e giustizia negata

Leggi su Laprimapagina.it

L’ex senatore Francesco Bevilacqua solleva un acceso dibattito sulla gestione delGianni, accusando i media di aver taciuto su una vicenda che merita, a suo avviso, maggiore attenzione. Secondo Bevilacqua, la reticenza delle istituzioni nel trattare l’argomento evidenzia un’inche, seppur ingiustificata, continua a rimanere nell’ombra.“Se l’ex sindaco di Roma fosse stato realmente colpevole – sostiene – sarebbe stato “crocefisso” mediaticamente, ma ilche accompagna il suofa emergere un sospetto di iniquità, lasciando che la verità resti in ombra”. L’ex senatore non ha dubbi: “oggi parlare disignificherebbe dargli, ma la politica, l’informazione e la magistratura sembrano non voler permettere tale opportunità”.