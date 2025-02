Anteprima24.it - Il Carnevale di Monteramano protagonista sui canali Rai

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione “Amo Montemarano Onlus”, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Montemarano, è lieta di comunicare che il giorno 28/02/2025, su Rai3 a partire dalle ore 17:00 nel corso della trasmissione “GEO”, andrà in onda il documentario interamente girato a Montemarano dal titolo “Mascarà”.Saranno raccontate storie di cultura popolare, di tradizione musicale e dei luoghi d’interesse storico della comunità montemaranese. Riprese che raccolgono le testimonianze di chi è rimasto a vivere in un piccolo borgo nonostante le difficoltà legate alla marginalità a cui sono condannate le aree interne, di chi non smette di custodire le sue ricchezze storiche e culturali e di chi continua a tramandare il vasto bagaglio di tradizioni, dai piatti tipici alla tarantella montemaranese con il suo unico