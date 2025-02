Lanazione.it - Il Carnevale Bientinese. Di domenica e in notturna grazie a 100 volontari

Tempo di maschere, frati, musica e divertimento. Da questo weekend inizia il, uno dei più frequentati in Valdera da bambini e famiglie.il primo corso mascherato di apertura e per tutte le domeniche di febbraio usciranno i carri compresa2 marzo e martedì grasso 4 marzo. Un’edizione che vorrà essere ricordata anche per la serata di sabato 1 marzo con ilin. "Questa è ormai una macchina rodata che si conferma anno dopo anno – spiega Stefano Tempestini, uno degli organizzatori – quest’anno raddoppiamo i gruppi di ballo, oltre a I Bientinacci ci sarà anche la scuola di danza Sensazioni di Movimento. Poi resta tutto confermato, con gli 8 carri allegorici, la cucina con i mitici frati e tanta musica. Quest’anno, tempo permettendo, abbiamo puntato molto anche sulindi sabato 1 marzo che inizierà alle 19, con lo street food e proseguirà fino a dopocena con musica, balli e dj, oltre alla premiazione delle maschere più belle".