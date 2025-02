Quotidiano.net - Il Carnevale Ambrosiano tra maschere e tipicità

Anche la Lombardia fa rima con, tra sfilate di carri, musica e dolci tipici. E allora pronti ad un ’tuffo’ nel divertimento e, soprattutto, negli appuntamenti della tradizionesca. Ogni città ha la sua ’maschera’, i suoi personaggi, le sue storie. E giusto per fare qualche esempio, se a Milano incontriamo Meneghin con la moglie Cecca, nel bergamasco ecco che arriva Brighella migliore amico del forse più conosciuto ai più in tutta Italia Arlecchino. E sempre a Milano troviamo Beltrame (in dialetto milanese Baltramm), maschera nata nel XVII secolo. Ma, come detto all’inizio, quando si parla della tradizione non si può non citare poi le golosità tipiche lombarde, soprattutto i dolci, come i chisulì valtellinesi, frittelle ripiene di uvetta e grappa, i tortelli cremaschi, fritti e spolverati di zucchero, e la classica ’chiacchera’, nota anche come ’bugia’.