Fanpage.it - Il Carlino della Biancofiore primo cane in Senato. “Un peluche che non morde”, simbolo di ciò che la politica non fa per gli animali

Puggy, la cagnolina brachicefalaSenatrice, è - in deroga al regolamento che ancora non è entrato in vigore - ilanimale a entrare a Palazzo Madama dopo la scelta del presidente La Russa di far accedere i colleghi cona seguito. Ma è davvero questo ciò che interessa agli italiani che hanno un quattro zampe in famiglia? E quanto è davvero utile rispetto alla continua assenza da parte dello Stato nel promuovere campagne di adozione consapevole per svuotare i canili?