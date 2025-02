Tpi.it - Il capitalismo della sorveglianza: benvenuti nell’era del totalitarismo digitale (di Shoshana Zuboff)

Leggi su Tpi.it

Il, appropriandosi di libertà e conoscenza, e distaccandosi dalle persone, con le sue ambizioni collettiviste e la sua indifferenza radicale, ci spinge verso una società nella quale ilnon è sottoposto a istituzioni politiche o economiche inclusive. Dobbiamo considerarlo una forza profondamente antidemocratica, e non sono la sola a pensarla così. Mi riferisco, per esempio, a come Thomas Paine si schierò a difesademocrazia nel suo capolavoro I diritti dell’uomo, nel quale polemizzava contro Riflessioni sulla rivoluzione in Francia, scritto da Edmund Burke a favoremonarchia. Paine si schierava con le persone comuni e contro i privilegi degli aristocratici, e riteneva le leggi di questi ultimi inadatte a soddisfare i bisogni delle persone: «Visto che questi uomini non devono rispondere delle proprie azioni, nessuno dovrebbe dar loro fiducia».