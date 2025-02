Ilfattoquotidiano.it - Il campione di baseball Shohei Ohtani truffato per 16 milioni di dollari dal suo interprete

Brutta disavventura per la superstar delamericano. Il giapponese è stato vittima di una truffa per ben 16dia opera del proprio, Ippei Mizuhara. L’uomo, sempre al fianco del giocatore dei Los Angeles Dodgers nelle interviste e nelle apparizioni pubbliche, è stato condannato a 5 anni di carcere ma non solo. Dovrà restituire più dell‘intera somma sottratta con cui finanziava le sue risorse economiche in un giro di scommesse illegali online.Nel dicembre 2023,divenne celebre nel mondo delinternazionale per aver firmato un contratto da circa 65di euro con una scadenza decennale con la franchigia di Los Angeles in MLB. Lanciatore straordinario, con ottime doti da battitore, la star giapponese ha esordito negli Usa nel 2018 e da quel momento si è preso la scena delamericano.