Il cammino di Santiago Un anno di gol e garra | Può valere 50 milioni

La torre di Maratona tatuata sul polpaccio, la dedica alla famiglia con lacrime dopo il gol schianta-Atalanta e adesso la rincorsa a nuovi record personali e di squadra. Il punto è che mentreCastro piange di commozione a Casteldebole chi unfa decise di acquistarlo versando 12nelle casse del Velez oggi sfoggia un sorriso a trentadue denti. Quanto vale Castro nel sistema di gioco di Vincenzo Italiano? Valore inestimabile e centralità che (anche il solo pensarlo in estate appariva una bestemmia) a metà del percorso è già paragonabile a quella che aveva Joshua Zirkzee nell’ultimo Bologna di Motta. Forse, in prospettiva, è perfino superiore. I numeri dicono che da agosto ad oggi ‘Santi’ in 31 gare ufficiali ha messo a referto 8 reti e 7 assist. Per restare alla sola serie A i gol segnati dal ventenne argentino sono 6.