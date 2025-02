Puntomagazine.it - Il 7 febbraio: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo

ile il Cyber. Vediamo cosa siano questi fenomeni e quali sono gli strumenti a disposizione per poterli affrontareIl 7si celebra laile il Cyber, istituita nel 2017 su iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi fenomeni che rappresentano una minaccia crescente per gli adolescenti.Cos’è il?Ilè caratterizzato da azioni violente e intimidatorie ripetute nel tempo, esercitate da un individuo o da un gruppo su una vittima incapace di difendersi. Queste azioni possono includere molestie verbali, aggressioni fisiche e persecuzioni, e si verificano generalmente in ambienti scolastici o extrascolastici.