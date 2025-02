Il 24, 25 e 26 marzo arriva al cinema "Prophecy", il nuovo film diretto da Jacopo Rondinelli ispirato al manga di Tetsuya Tsutsui

Leggi su Romadailynews.it

Quando la giustizia indossa una nuova maschera, un’idea può cambiare il mondo.E una profezia può rivoluzionarlo.Daldialilcon Damiano Gavino sul misterioso giustiziere mascherato da un foglio di giornale: denunce, vendette e segreti tra le ombre del web e della realtà virtualeALSOLO IL 24, 25 E 26PREVENDITE APERTE DAL 27 FEBBRAIOCLICCA QUI PER VEDERE IL PRIMO MESSAGGIO DI PAPERBOYhttps://www.youtube.com/watch?v=RLAh7yV4yRU“Mi chiamo Paperboy e sono qui per smascherare i colpevoli e ristabilire la giustizia. Questa è la mia profezia”Paperboy lo aveva annunciato. Ora la profezia diventerà realtà.Arriverà nelle sale come evento speciale solo il 24, 25 e 26, ildi Brandon Boxdaal celebregiapponese scritto e disegnato da