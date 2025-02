Lanazione.it - Il 15 e 16 febbraio tornano a Miravalle gli Internazionali d’Italia di motocross

Arezzo, 72025 – È il più importante evento diche si svolge in Italia, paragonabile ai GP mondiali per il cast di partecipanti e per certi aspetti anche più elettrizzante, per la sua collocazione all’inizio della stagione. Si tratta degli, la cui seconda ed ultima prova dell’edizione 2025 andrà in scena il 15 e 16a Montevarchi, sulla pista, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e dal promoter Off Road Pro Racing. Il programma della manifestazione, insieme al nuovo assetto dell’impianto, sono stati presentati in Sala del Consiglio di Palazzo del Podestà, dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, con Simone Vanzi, da dicembre Presidente del Brilli Peri. Rappresentata anche la Federazione Motociclistica Italiana, dalla consigliera regionale toscana Paola Rigacci.