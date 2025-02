Anteprima24.it - Ieri in Campania: maxi frode fiscale per oltre 100 milioni. Nel Sannio al via l’abbattimento della ‘Federico Torre’

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 6 febbraio 2025. Avellino – Dopo più di 24 ore di apprensione da parte dalla famiglia, il giovane Giovanni è stato ritrovato e trasferito nella comunità dove risiede perchè accusato di alcuni reati. (LEGGI QUI) Benevento – Hanno preso il via le operazioni di abbattimentoscuola “Federico Torre”, oggetto di un ingente finanziamento con i fondi del PNRR che consentirà di ricostruire in maniera totale l’edificio nel pieno rispetto delle più recenti normative antisismiche e di sostenibilità ambientale. (LEGGI QUI)Caserta – Prosegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto alle illegalità in materia ambientale da parteProvincia di Caserta. Nei giorni scorsi, nell’ambito degli interventi previsti dalla convenzione siglata a dicembre con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale(ARPAC), la Polizia Provinciale, guidata dal comandante Mario Mennillo, ha sequestrato un impianto di recupero rifiuti situato a Grazzanise.