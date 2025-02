Tpi.it - Idroelettrico una priorità per lo Stato italiano e per territori

Leggi su Tpi.it

Affrontare con urgenza il tema delle concessioni idroelettriche è prioritario per la salvaguardia del sistema elettrico rinnovabile, ma ancora più importante è avviare politiche e procedure per ripristinare loecologico degli ecosistemi fluviali interessati. Il tema delle concessioni sta suscitando un ampio dibattito, visti gli obblighi normativi di apertura del mercato a nuovi operatori, previsti – vale la pena ricordarlo – solo per il nostro Paese nel Vecchio Continente, secondo quanto condiviso dall’Italia con la Commissione Europea tra le riforme previste dal PNRR, grazie alla riassegnazione delle concessioni da parte delle Regioni.Siamo di fronte ad un tema delicato e strategico al tempo stesso per il contributo rinnovabile al fabbisogno energetico del Paese, che pone sulla bilancia tanti aspetti diversi, dalle competenze delle nuove imprese agli investimenti necessari al loro efficientamento, ma anche all’occasione per il ripristino delloecologico di fiumi ed ecosistemi, a volte fortemente compromesso dagli interventi realizzati del passato.