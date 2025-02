Thesocialpost.it - Ictus, un comune sostituto del sale riduce rischio di morte e recidive

Un rimedio semplice, economico e facilmente reperibile ha dimostrato di ridurre ledie diminuire ildinei soggetti già colpiti da. Si tratta dela ridotto contenuto di sodio e arricchito con potassio.Uno studio condotto in Cina presso la School of Public Health dell’Università di Wuhan, pubblicato su JAMA Cardiology il 5 febbraio, ha evidenziato l’efficacia di questa strategia. L’indagine ha coinvolto 600 villaggi della Cina settentrionale, una regione in cui l’incidenza diè particolarmente elevata a causa delle abitudini alimentari: un’eccessiva assunzione di sodio e un basso apporto di potassio, dovuto a un consumo insufficiente di frutta e verdura fresca.elevato di recidivaL’rappresenta una delle principali cause die disabilità a lungo termine, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito.