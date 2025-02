Formiche.net - IA a basso costo, così gli studenti americani rispondono a DeepSeek

Un team di ricercatori dell’Università di Stanford e dell’Università di Washington ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale dedicato al “ragionamento” per meno di 50 dollari in crediti di calcolo su cloud. Questo nuovo modello, chiamato s1, si avvicina alle prestazioni di modelli avanzati come o1 di OpenAI e R1 dinei test di matematica e programmazione. Un caso che dimostra che l’innovazione non è esclusiva dei grandi colossi.Il modello s1 è disponibile su GitHub insieme ai dati e al codice utilizzati per addestrarlo. Il team ha utilizzato un modello di base preesistente, perfezionandolo attraverso una tecnica chiamata “distillazione”, che consiste nell’estrarre le capacità di ragionamento da un altro modello di intelligenza artificiale addestrato. In particolare, s1 è stato distillato da uno dei modelli di ragionamento di Google, Gemini 2.