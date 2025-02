Laspunta.it - I Sindaci di Anzio e Nettuno con il Comitato, per oltre un ora, discutono del Riuniti con Rocca e Righini

Sono arrivati di buon mattino e si sono posizionati con i loro cartelli all’esterno del Paolo Colombo di Velletri, i cittadini e i rappresentanti delper la Riapertura del Punto nascite dell’ospedaledi.I cartelli delCartelli e slogan per chiedere alla Regione Lazio e alla Asl Rm6 la stessa attenzione rivolta a Velletri. Hanno atteso che la cerimonia di inaugurazione del punto nascite di Velletri terminasse per essere ricevuti, come avevano chiesto dal Presidentee dall’assessore. Con loro anche idi, Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini, che avevano avuto modo però, di parlare separatamente con l’assessorenell’attesa dell’arrivo del Presidente della Regione.Idicon ilUn duplice confronto con l’assessore al bilancio, centrato sulla presa di posizione condivisa dall’intero consiglio regionale sulla questione dele del punto nascite.