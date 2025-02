Nerdpool.it - I Simpson – The Past and the Furious, in arrivo un nuovo episodio esclusivo su Disney+

ha annunciato che unde I, intitolato Theand the, debutterà il 12 febbraio sulla piattaforma streaming.In questode I, Lisa viaggia indietro nel tempo fino al 1923 e scopre che i mini alci di Springfield, un tempo fondamentali per l’ecosistema della città, sono stati portati all’estinzione nel 1925. Si adopera quindi per salvare gli alci con l’aiuto del giovane Monty Burns, il cui futuro da spietato magnate sarà involontariamente plasmato dalle azioni di Lisa. Oltre alle 34 stagioni de I, susono disponibili anche I– Il film e più di 10 cortometraggi con la famiglia. Tutti questi contenuti e molto altro sono presenti nella collezione “I” sulla piattaforma streaming: https://www.