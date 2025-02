Ilfoglio.it - I servizi segreti presentano un esposto contro Lo Voi sul caso Caputi

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ha presentato unalla procura di Perugia per fare luce sulla pubblicazione dell'informativa dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) suldi Gaetano, capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, e la conseguente rivelazione di documenti riservati dell'intelligence. Lo riferisce l'Ansa. La vicenda vede coinvolta la procura di Roma, che in qualità di destinataria delle informative riservate, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione a mezzo stampa. Come scritto ieri dal Foglio, il sottosegretario con delega aiAlfredo Mantovano, nel corso di una riunione al Copasir di due giorni prima, ha ritenuto atto “gravissimo” quello commesso dall’ufficio di cui è responsabile il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, il quale ha inserito negli atti di un’inchiesta penale un’informativa segreta del Dis nonostante ciò sia vietato dalla riforma dell’intelligence italiana (la legge numero 124 del 2007).