Liberoquotidiano.it - I servizi segreti denunciano Francesco Lo Voi: accuse pesantissime contro la toga anti-Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Grossi grattacapi in vista perLo Voi, il procuratore di Roma che ha aperto una indagine sulla premier Giorgiae mezzo governo riguardo al caso Almasri. Il Dis (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza) avrebbe deciso di denunciarlo per "violazione dl segreto". Gli 007 starebbero infatti per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia - competente a indagare sulle ipotesi di reato che riguardano i magistrati ino a Roma - sulla vicenda relativa alla fuga di notizie sul caso di Gaetano Caputi, il capo di Gabinetto del presidente del Consiglio, nei confronti del quale sarebbero state effettuate tre interrogazioni alla banca dati 'Punto Fisco' da alcuni agenti dell'Aisi. La notizia che doveva rimanere segreta però è stata pubblicata da alcuni giornalisti che l'avevano appresa dopo che era stata allegata agli atti di conclusione di indagini preliminari di una inchiesta che vedeva appunto coinvolti i cronisti.