I precedenti. Il Diavolo che rimane indigesto. Il successo manca da 39 anni

Da una montagna da scalare ad un’altra. Dopo la Juventus, domani alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena arriva infatti il Milan, altra big contro cui il bilancio è inevitabilmente negativo: nei 37, infatti, l’Empoli è riuscito a vincere solo 4 volte, oltre ad 11 pareggi. La cosa curiosa è che tre di questi quattro successi sono arrivati a San Siro, mentre in casa gli azzurri hanno vinto solo il primo confronto in assoluto, datato 29 gennaio 1986, nell’andata degli ottavi di Coppa Italia quando Luca Cecconi quasi allo scadere firmò l’1-0 finale (Empoli che poi passo il turno pareggiando 1-1 a Milano). Da allora si sono infatti registrati 8 pareggi e 9 sconfitte, di cui tre consecutive nelle ultime sfide andate in scena. A dicembre 2021 finì 4-2 con Bajrami che rispose subito a Kessie e Pinamonti che accorcio le distanze nei minuti finali dopo che ancora Kessie, Florenzi e Theo Hernandez avevano calato il poker per il Milan.