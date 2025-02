Ilfogliettone.it - I ‘patrioti’ di ‘Mega’, l’estrema destra europea a raccolta da Vox a Madrid

Tutti pazzi per Elon Musk e Donald Trump.deisi appresta a mettere in scena a, tra oggi e domani, il primo grande evento da quando il patron di Tesla, Starlink e X, ha rilanciato lo slogan, Make Europe Great Again, clone del Maga di Trump (‘Make America great Again’) con una ‘chiamata’ alla mobilitazione attraverso un post in inglese: “Popoli d’Europa, unitevi al Mega movement! Make Europe Great Again”, sulla scia della ricetta della coppia Trump-Musk.“E’ ora di rendere l’Europa di nuovo grande!”, gli ha fatto eco retwettandolo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che parteciperà al summit. Ci sarà il primo ministro ungherese Viktor Orban, autore del conioe regista dei patrioti che, in un’Europa sempre più polarizzata, rappresentano, con 86 membri, la terza formazione dell’euro-Parlamento.