I Patagarri annunciano L’ultima ruota del caravan Tour Estate 2025

La band rivelazione di X Factor, isaranno da maggio a settembre in giro per l’Italia condelDopo il sold out lampo dei live di Roma e Milano, con date triplicate sia all’Hacienda che all’Alcatraz, iuna grande novità: da maggio a settembre infatti la band calcherà i palchi di tutta la penisola condel. Questi spettacoli, insieme alle date primaverili, segnano l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e saranno per il pubblico anche l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella band, il basso, suonato da Nicholas Guandalini. Le prime date confermate, prodotte e organizzate da OTR Live, rappresentano solo l’inizio: ilestivo si svilupperà da maggio a settembre, con tanti appuntamenti ancora da svelare.