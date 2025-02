Quotidiano.net - I Paesi Baltici si scollegano dalla rete elettrica russa per unirsi all'UE

Leggi su Quotidiano.net

Meno dipendenza da Russia e Bielorussia e più legami energetici con l'Ue. I tre del Baltico - Estonia, Lituania e Lettonia - sono pronti a sganciarsidella Russia e attaccarsi allacontinentale europea. La disconnessione avverrà nel fine settimana, con mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale che aveva inizialmente fissato la scadenza alla fine dell'anno. Un processo avviato oltre un decennio fa e che è stato accelerato dall'inizio della guerra di Russia in Ucraina a febbraio 2022, spingendo i tread accelerare la rottura della dipendenza energetica dal Cremlino, a quasi vent'anni dall'adesione al continente. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sarà domenica a Vilnius, in Lituania, a suggellare la connessione allaeuropea in una cerimonia simbolica.