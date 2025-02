Amica.it - I nobili piani (di profumi Caron) di Olivia de Rothschild

LA SUA ETÀ non è stata un ostacolo. Anzi. Proprio la passione, il temperamento e la freschezza della gioventù hanno permesso ade, erede del ramo francese della dinastia di banchieri più famosa al mondo, di diventare a soli 22 anni direttrice creativa di, marchio transalpino didal passato prestigioso. Un successo che dice di essersi conquistata sul campo: è entrata in azienda a 16 anni per occuparsi di marketing dopo gli studi in una business school di Madrid. Insomma, non è un caso se la madre Ariane deha affidato proprio a lei, la minore delle sue quattro figlie, l’incarico di modernizzare il brand rilevato nel 2019. E “la ragazza” non ha perso tempo.