I ladri colpiscono pure gli uffici del Comune

in azione a Spinetoli, non risparmiano neanche glicomunali. Ancora paura a Spinetoli, dove isono tornati a colpire. Nei giorni scorsi i topi di appartamento hanno fatto irruzione anche neglidell’anagrafe, nella delegazione comunale di piazza Kennedy, a Pagliare. Ihanno forzato la porta del pianterreno e si sono introdotti nei locali deglidell’anagrafe dove hanno rovistato dappertutto in cerca di soldi. Tutto è successo durante le ore notturne e pare che nessuno si sia accorto di nulla. A dare l’allarme all’indomani sono stati gli impiegati, che tornati al lavoro hanno fatto l’amara scoperta, glierano tutti a soqquadro, a questo punto non è rimasto altro da fare, che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, che indagano sull’episodio.