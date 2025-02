Formiche.net - I fogli di Gasparri, il casco di Meloni (Arianna), il cappello di Ceccardi. Queste le avete viste?

Gennaio si è concluso, sebbene sembrasse infinito. A chiudere il primo mese dell’anno, la direzione nazionale del partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, a cui hanno partecipato in tanti, tra cui, che dopo aver fatto il discorso conclusivo ha scelto di muoversi in motorino per andare via, chiaramente col, necessariamente tricolore.E febbraio si è aperto con un po’ di fatica. I ministri Nordio e Piantedosi si sono recati in aula, Camera e Senato, per l’informativa sul caso Al-Masri. A intervenire in tanti, tra cui un accalorato. Tra i banchi anche una ridanciana Montaruli con Donzelli e Bignami, e la linguaccia di Filippo Sensi per Umberto Pizzi.È stata anche la settimana del Mega, Make Europe Great Again, lo spot sponsorizzato da Elon Musk e subito recepito dalla Lega e da Susanna, che si è subito fatta intercettare con undi trumpiana memoria.