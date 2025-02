Nerdpool.it - I Fantastici Quattro: i migliori ruoli del cast (e dove vederli)

Leggi su Nerdpool.it

Il nuovo film de Isegnerà l’inizio della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e arriverà nelle sale a luglio. Il teaser trailer ha già dato ai fan un primo assaggio di cosa aspettarsi da questo reboot, lasciando intravedere come si inrerà nel multiverso Marvel e anticipando l’arrivo di personaggi iconici come il Dottor Destino. Ma se la trama è ancora avvolta dal mistero, una cosa è certa: iling ha messo d’accordo tutti. Gli attori scelti per interpretare il quartetto non sono volti nuovi di Hollywood, ma alcuni dei loro lavori potrebbero esserti sfuggiti.Se vuoi scoprire di più sul talento di questi attori e prepararti al meglio per il film, ecco i loropuoiin streaming.Pedro PascalIl nuovo Reed Richards è una scelta che ha entusiasmato i fan.