Agi.it - I detenuti di San Vittore canteranno per il Papa a Cinecittà

Leggi su Agi.it

AGI - Idel reparto La Nave di SanperFrancesco a Roma in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura. Si tratta di un evento con pochi precedenti e almeno in queste dimensioni è la prima volta in cui - grazie all'impegno della Polizia penitenziaria, delle Direzioni delle carceri e dei Provveditorati coinvolti, della Magistratura - un gruppo di persone detenute in una casa circondariale milanese, affronterà una trasferta come questa e con una motivazione così importante. Saranno una decina eall'interno di un coro di cinquanta elementi che comprende persone impegnate in volontariato all'esterno e all'interno del carcere, persone ex detenute e ora libere o in affidamento e pazienti del SerD, coordinato e promosso dall'Associazione Amici della Nave Odv con la partecipazione di giovani artisti del Cpm Music Institute fondato da Franco Mussida.