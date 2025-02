Tpi.it - I dazi di Trump e la lotta climatica a rischio: l’Europarlamento convoca la plenaria

Quale posizione deve tenere l’Unione europea di fronte al generale atteggiamento di rottura del neo-presidente degli Stati Uniti Donald? I 720 deputati delne discuteranno da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio in occasione della consueta sedutamensile dell’assemblea legislativa.Il programma dei lavori prevede diversi dibattiti dedicati proprio alle prime mosse tranchant di, daiminacciati verso l’Ue alla decisione di far uscire gli Usa dall’Accordi sul Clima di Parigi e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino alla sospensione degli aiuti umanitari internazionali da parte statunitense.Si parlerà poi anche della strategia europea rispetto ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente e della necessità di rilanciare l’industria continentale, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, mercoledì 12, presenterà la sua “Bussola per la competitività”.