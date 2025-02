Bergamonews.it - I Coma_Cose sul palco dell’Ariston con una nuova canzone d’amore

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli compongono il duo ComaCose dal 2016, oltre che ad essere una coppia nella vita privata.Il duo produce musica sotto il genere urban-indie, ma uniscono le sonorità del pop e del rap.Nel corso della loro discografia, i due autori hanno avuto svariate collaborazioni. Alcune di esse sono state con Stabber, Francesca Michielin e gli Articolo 31.Nel 2021, i ComaCose hanno esordito sulper la prima volta portando il brano “Fiamme Negli Occhi” arrivando, però, solo 20esimi.Ciò nonostante, sono riusciti a conquistare ancora una volta i fan ed a guadagnarsene di nuovi.Il duo, benché fosse arrivato in basso nella classifica, nel 2023 decide di riprovarci. Infatti, ha portato “L’Addio” come, questa volta arrivando 13esimi. Un ottimo risultato! Ma non dimentichiamoci la cosa più importante in quell’edizione: la coppia ha annunciato la loro unione sotto matrimonio.